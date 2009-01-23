Aer Lingus und UAL erweitern Zusammenarbeit

Die irische Aer Lingus und United Airlines gaben bekannt, dass sie ihre Beziehungen künftig auf ausgewählte Langstrecken zwischen Europa und der USA ausdehnen wollen.

Die irische Aer Lingus und United Airlines gaben bekannt, dass sie ihr Codesharing künftig auf ausgewählte Langstrecken zwischen Europa und der USA ausdehnen wollen.