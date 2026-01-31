Aer Lingus streicht Transatlantikflüge ab Manchester

Aer Lingus Airbus A321XLR (Foto: Airbus)

Aer Lingus hat bestätigt, dass sie ihre Transatlantikflüge ab Manchester zum 31. März 2026 einstellen wird.

Mit diesem Schritt endet die Langstreckenpräsenz der irischen Fluggesellschaft an dem britischen Flughafen Manchester. Zunächst wird die Strecke Manchester–New York eingestellt, der letzte Flug ist für den 23. Februar 2026 geplant. Anschließend werden alle verbleibenden Transatlantikverbindungen ab Manchester bis Ende März schrittweise eingestellt.

Um betroffenen Passagieren entgegenzukommen, plant Aer Lingus vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, im April und Mai 2026 zusätzliche Flüge zwischen Dublin und Barbados anzubieten. Diese Flüge sollen Kunden helfen, deren ursprüngliche Langstreckenflüge ab Manchester storniert wurden, umzubuchen.

Die Fluggesellschaft erklärte, dass es bis zu den angekündigten Einstellungsdaten keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb geben wird. Darüber hinaus bestätigte Aer Lingus, dass Kurzstreckenflüge zwischen Manchester und Irland, einschließlich der von Aer Lingus Regional (Emerald Airlines) durchgeführten, weiterhin uneingeschränkt stattfinden.

Aer Lingus hat begonnen, betroffene Kunden direkt zu kontaktieren und ihnen alternative Reisemöglichkeiten oder Rückerstattungen gemäß den EU-Fluggastrechten anzubieten. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich außerdem für die Unannehmlichkeiten und dankte den Passagieren für ihre Geduld während der Umbuchungsprozesse.