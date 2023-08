Aer Lingus soll 1.100 Stellen kürzen

Aer Lingus arbeitet erneut an einem Kostensparprogramm, das mehr als 1.100 zwingende Entlassungen und erhebliche Routenkürzungen vorsieht.

Dieses Programm soll zum Einsatz kommen, sollten die Angestellten sich weigern, über einen von den Gewerkschaften bereits akzeptierten Restrukturierungsplan abzustimmen. Die Piloten haben bereits mit den Abstimmungen begonnen, Cabin Crew, Bodencrew und andere Angestellte sollen nächste Woche damit beginnen. Dank der Reorganisierung will die Airline in diesem Jahr 97 Millionen Euro einsparen. Aer Lingus prüft ausserdem die Möglichkeit, einige ihrer Head Office Betriebe in den Hangar 6 am Dublin Airport zu verschieben, dieser verfügt über einige Büroräumlichkeiten. Hangar 6 war in den letzten zwei Wochen Subjekt sehr kontroverser Diskussionen, in denen Ryanair behauptete, sie werde dort 300 Stellen schaffen, wenn die Flughafenbetreiberin DAA ihren Leasingvertrag mit Aer Lingus auflösen würde. Michael Oleary, Aer Lingus CEO Christoph Mueller und CEO der DAA Declan Collier müssen heute nachmittag vor dem Oireachtas Transport Committee vorstellig werden.