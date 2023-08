Aer Lingus sieht keine Preisanpassungen vor

Aer Lingus sagte, sie habe vorerst nicht die Absicht, ihre Treibstoffzuschläge zu reduzieren.

Trotz gesunkener Rohöl-Preise will die irische Fluggesellschaft ihre Treibstoffzuschläge so belassen, wie sie sind. Sie sagte jedoch, die Preise unterlägen einer ständigen Prüfung. Damit schliesst sie sich nicht dem Trend anderer Airlines wie British Airways und Lufthansa an, die beide anfangs dieser Woche Kürzungen angekündigt hatten.