Aer Lingus schreibt Verlust im 1. Halbjahr

Aer Lingus muss nach den ersten sechs Monaten einen Betriebsverlust von Euro 22,3 Millionen ausweisen.

Die vormals irische Fluggesellschaft Aer Lingus erfährt im ersten Halbjahr 2008 einen herben Rückschlag. Im letzten Jahr hatte sie noch Euro 2,6 Mio Betriebsgewinn erwirtschaftet, nun muss sie per Ende Juni einen Betriebsverlust von Euro 22,3 Mio einstecken. Ursache für das schlechte Resultat ist eine Zunahme der Treibstoffaufwände um 48,7%. Insgesamt stiegen die Einkünfte um 10,2% auf Euro 632,9 Mio begleitet von einer Passagierzunahme von 10,5% oder 460.000 Personen. Die Passagiereinnahmen stiegen um 7,5% auf Euro 536.5 Mio, während die Auslastung um 5,1 Prozentpunkte auf 70,2% fiel, hauptsächlich verursacht durch eine Vergrösserung der Kapazität um 31,2% auf Langstreckenflügen.