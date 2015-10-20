Aer Lingus schaltet Sommerflugplan auf

Aer Lingus Airbus A321 (Foto: Aer Lingus)

Die irische Aer Lingus bietet im neu zur Buchung frei geschalteten Sommerflugplan 2016 viele wöchentliche Flüge zwischen Irland und Deutschland an.

Aer Lingus bietet im Sommerflugplan 2016 mit 66 wöchentliche Verbindungen ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, München und Stuttgart nach Dublin das umfangreichste Flugprogramm zwischen Deutschland und Irland an.

Neu ist die zweimal wöchentliche Verbindung (ab 04. Mai 2016) zwischen Düsseldorf und Cork. Die Strecke wird mit einem modernen Airbus A320 jeweils mittwochs und sonntags bedient. Schon seit Jahren wird auch München zweimal in der Woche mit Cork verbunden, der zweitgrößten Stadt im Südwesten der Grünen Insel.