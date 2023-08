Aer Lingus muss Langstrecken abbauen

Die Aer Lingus Gruppe wird auf Langstrecken Sitzkapazitäten abbauen und eine Strecke aufheben.

Die Fluggesellschaft versucht damit, trotz anschwellenden Treibstoffkosten und schwächelnder Wirtschaft, Gewinn zu erzielen. Aer Lingus hebt die Strecke von Dublin nach Los Angeles auf und reduziert ihre Langstreckenkapazität um 15%. Vorsitzender John Sharman sagte, Aer Lingus werde in diesem Jahr bestenfalls die Kosten decken können. Der Auslastungsfaktor der in Dublin beheimateten Airline sank im Mai auf 76,1% von 80,4% im Vorjahr, die Langstreckenflüge verzeichneten den stärksten Rückgang. Die Fluggesellschaften dürften in diesem Jahr insgesamt USD 6,1 Milliarden Verluste einfliegen, prognostizierte die International Air Transport Association am 2. Juni. Das wäre das schlechteste Resultat seit 2003, als Treibstoffpreise und Wirtschaftslage sämtliche Erträge tilgten.