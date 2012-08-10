Aer Lingus mit weniger Verkehr

Aer Lingus muss für den Juli 2012 erneut schlechtere Zahlen melden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 1,004 Millionen Fluggästen 0,7 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresjuli.

Die Verkehrsleistung ging von 1,829 Milliarden im Vorjahresjuli auf 1,805 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,3 Prozentpunkte zurück. Die Nachfrage konnte um 1,2 Prozentpunkte auf 1,564 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Mit den regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat 105 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von vierzig Prozent.