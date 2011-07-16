Aer Lingus mit weniger Verkehr

Aer Lingus muss für den Juni 2011 erneut schlechtere Zahlen melden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 725.000 Fluggästen 1,7 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresjuni.

Aer Lingus macht der starke Konkurrenzdruck durch Ryanair weiter zu schaffen, die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,1 Prozent auf 80,0 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,719 Milliarden im Vorjahresjuni auf 1,740 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,2 Prozent erhöht. Die Nachfrage ging um 1,3 Prozent auf 1,392 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück.