Aer Lingus mit weniger Passagieren

Aer Lingus muss für den September 2012 schlechtere Verkehrszahlen melden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 926 Tausend Fluggästen 0,8 Prozentpunkte weniger Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Gegenüber dem Vorjahresseptember verbesserte sich die Auslastung ganz leicht um 0,5 Prozentpunkte auf solide 84,4 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,736 Milliarden auf 1,728 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,5 Prozentpunkte zurück genommen. Die Nachfrage verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 1,457 Milliarden Sitzplatzkilometer. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Aer Lingus 7,449 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozentpunkten.