Aer Lingus mit weniger Passagieren

Aer Lingus Airbus A321 (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus muss im November 2019 leicht rückgängige Passagierzahlen vermelden, bei dem IAG Mitglied stiegen 806 Tausend Fluggäste zu, das waren 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresnovember.

Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,8 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 2,217 Milliarden im Vorjahresnovember auf 2,221 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,2 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 1,744 Milliarden Sitzplatzkilometer.

Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 10,869 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,5 Prozent.