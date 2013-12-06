Aer Lingus mit weniger Passagieren

Aer Lingus muss im November 2013 erneut rückgängige Passagierzahlen vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 641 Tausend Fluggästen 5,7 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,3 Prozentpunkte auf unbefriedigende 73,3 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,324 Milliarden im Vorjahresnovember auf 1,300 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,8 Prozent vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um sechs Prozent auf 953 Millionen Sitzplatzkilometer. Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Geschäftsjahres 8,978 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozentpunkten.