Aer Lingus mit weniger Passagieren

Aer Lingus muss für den September 2013 schlechtere Verkehrszahlen melden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 883 Tausend Fluggästen 4,6 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Gegenüber dem Vorjahresseptember ging die Auslastung um 2,7 Prozentpunkte von 84,4 auf 81,7 Prozent zurück. Die Verkehrsleistung wurde von 1,728 Milliarden auf 1,756 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,6 Prozent hochgefahren. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,5 Prozent auf 1,435 Milliarden Sitzplatzkilometer. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Aer Lingus 7,483 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent.