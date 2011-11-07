Aer Lingus mit stagnierenden Zahlen

Aer Lingus muss im Oktober 2011 stagnierende Passagierzahlen melden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 907 Tausend Fluggästen 01 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,1 Prozent auf 78,5 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,704 Milliarden im Vorjahresoktober auf 1,691 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,8 Prozent vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 1,327 Milliarden Sitzplatzkilometer. Aer Lingus berichtet, dass die Buchungszahlen jedoch weiterhin einem leicht positiven Wachstumstrend entsprächen.