Aer Lingus mit neuer Direktverbindung ab Düsseldorf

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Die irische Aer Lingus wird ab 04. Mai 2016 zweimal wöchentlich von Düsseldorf nach Cork fliegen, der zweitgrößten Stadt der Republik Irland.

Die neue Strecke wird mit einem modernen Airbus A320 jeweils mittwochs und sonntags bedient. Nicht nur die Flugzeiten (ab Düsseldorf 16.30 Uhr, ab Cork 12.55 Uhr) sondern auch die Ticketpreise sind äußerst attraktiv. Das One-Way Ticket ist ab sofort auf www.aerlingus.com. schon ab 39.99 Euro pro Person und Strecke (inkl. Steuern und Gebühren) buchbar. Irlands nationale Airline ist am Düsseldorfer Airport keine unbekannte Größe: seit über 20 Jahren fliegt sie regelmäßig ex Düsseldorf nach Dublin, aktuell zweimal täglich.

Die Stadt Cork, von ihren selbstbewussten, stolzen Einwohnern gern als die “wahre Hauptstadt Irlands“ bezeichnet, war im Jahr 2005 Europäische Kulturhauptstadt. Cork City bietet ein breites Kulturspektrum: Feinkostspezialisten, Oper, Jazz und eine lebendigen Pub-Szenerie. Zudem gilt Cork als das Tor zum Südwesten der Grünen Insel, mit seiner ausgeprägten Küstenlinie, den unberührten Sandstränden, kultivierten Dünenlandschaften und tief eingeschnittenen Buchten.

Aer Lingus setzt uneingeschränkt auf den ausgewogenen Mix von hoher Produkt-/Servicequalität und fairen Preisen. In den über das Internet buchbaren Tarifklassen „Plus“ bzw. „Flex“ sind zusätzlich unter anderem 20 Kg-Freigepäck, freie Sitzplatzwahl, Lounge-Zugang und Teilnahme am Aer Lingus-Vielfliegerprogramm inkludiert. Fluggäste können sich bereits bei der Buchung für den rund zweistündigen Flug von Deutschland nach Irland ihr Wunsch-Menü als „Pre-Order-Menue“ vorbestellen. So gibt es das legendäre Full-Irish Breakfast bereits für 7,50 Euro pro Person. Die Pre-Order-Meals ergänzen das breite Angebot an Snacks und Getränken an Bord der Flugzeuge von Aer Lingus.

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