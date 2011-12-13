Aer Lingus mit mehr Verkehr

Aer Lingus kann für den November 2011 bessere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 699 Tausend Fluggästen sieben Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresnovember.

Aer Lingus befindet sich in einem leichten Steigflug und konnte während den letzten Monaten stets bessere Verkehrsleistungen präsentieren als ein Jahr zuvor, so auch im November. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,1 Prozent auf 75,4 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,308 Milliarden Sitzplatzkilometer im Vorjahresnovember auf 1,339 Milliarden Sitzplatzkilometer um 2,4 Prozentpunkte erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,7 Prozentpunkte auf 1,009 Milliarden Sitzplatzkilometer.