Aer Lingus mit mehr Verkehr

Aer Lingus kann für den September 2011 bessere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 954 Tausend Fluggästen 2,9 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresseptember.

Endlich konnte sich Aer Lingus ein wenig von den schlechten Zahlen lösen und nach einem befriedigenden August auch einen guten September hinter sich bringen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um knapp drei Prozent auf solide 83,9 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,712 Milliarden im Vorjahresseptember auf 1,736 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,4 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,0 Prozent auf 1,457 Milliarden Sitzplatzkilometer.