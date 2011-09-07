Aer Lingus mit mehr Verkehr

Aer Lingus kann für den August 2011 bessere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 1,030 Millionen Fluggästen 1,8 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Endlich konnte sich Aer Lingus ein wenig von den schlechten Zahlen lösen und für August 2011 eine bessere Verkehrsleistung präsentieren. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust ganz leicht um 0,4 Prozent auf solide 86,1 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,794 Milliarden im Vorjahresaugust auf 1,804 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,6 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,0 Prozent auf 1,554 Milliarden Sitzplatzkilometer.