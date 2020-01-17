Aer Lingus mit mehr Passagieren

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus kann für den Dezember 2019 leicht bessere Passagierzahlen vermelden, bei dem IAG Mitglied stiegen 780 Tausend Fluggäste zu, das waren 1,4 Prozent weniger als im Vorjahresdezember.

Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,8 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde mit 2,201 Milliarden Sitzplatzkilometer auf Vorjahresniveau gehalten. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozent auf 1,719 Milliarden Sitzplatzkilometer.

Mit der Fluggesellschaft aus Irland flogen im vergangenen Berichtsjahr 11,649 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozent.