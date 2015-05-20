Aer Lingus mit Verbindung nach Washington

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Jetzt viermal pro Woche mit Aer Lingus nonstop von Dublin nach Washington-Dulles und dies mit perfekten Anschlussmöglichkeiten ex Düsseldorf und Hamburg.

Die irische Aer Lingus baut ihr Transatlantikangebot ex Dublin weiter aus und fliegt seit 01. Mai viermal wöchentlich nach Washington - Dulles International Airport. Die mit Airbus A330-200 jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags bediente neue Strecke ist somit die neunte Verbindung der Aer Lingus in die USA. Damit unterstreicht der Carrier die extrem gute Entwicklung seiner Langstreckenverbindungen, deren Kapazitäten schon im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent erhöht wurden.

Für Reisende, die ex Hamburg oder Düsseldorf in die US-Hauptstadt fliegen wollen, bietet die neue Aer Lingus-Nonstop-Verbindung ex Dublin eine attraktive Umsteige-Variante: Aus Düsseldorf mit Aer Lingus um 10.30 Uhr nach Dublin starten und von dort dann um 12.45 Uhr mit EI 119 Richtung Washington-Dulles weiterfliegen, mit Ankunft in der US-Metropole um 15.35 Uhr. Dafür gibt es unter www.aerlingus.com das One-Way-Ticket schon für ab 311 Euro pro Person inkl. Steuern und Gebühren. Auch der Rückflug aus USA passt perfekt zu den Anschlüssen nach Düsseldorf. Gleich gute Flugzeiten bestehen für die täglichen Aer Lingus Flüge aus Hamburg.

Weiterer Vorteil von Dublin als Umsteige-Airport in die USA: „You can arrive before you depart“- denn am Airport Dublin können bereits die bekanntlich sehr umfangreichen und zeitaufwendigen Einreise- und Zollformalitäten für die USA komplett erledigt werden.

Aer Lingus