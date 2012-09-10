Aer Lingus meldet weniger Verkehr

Aer Lingus musste für den August 2012 schlechtere Verkehrszahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 1,009 Millionen Fluggästen 0,4 Prozent weniger Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,6 Prozentpunkte auf solide 87,3 Prozent verbessert. Die Verkehrsleistung wurde mit 1,804 Milliarden Sitzplatzkilometern unverändert gelassen. Die Nachfrage hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 1,576 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Mit Aer Lingus flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahr 6,524 Millionen Passagiere, dies waren 2,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.