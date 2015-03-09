Aer Lingus meldet weniger Passagiere

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Mit Aer Lingus flogen im Februar 2015 553 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Minus von 0,9 Prozent.

Die Auslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte von 67,3 Prozent auf 69,2 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,095 Milliarden im Vorjahresfebruar auf 1,138 Milliarden Sitzplatzkilometer um 3,9 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 788 Millionen Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 74 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 9,8 Prozent.

Das grosse Problem von Aer Lingus liegt in der sehr tiefen Auslastung, diese kann Aer Lingus nur mit kleineren Maschinen erhöhen, eine Umflottung auf kleinere Linienflugzeuge ist für einen Flag Carrier stets mit einem Renommeeverlust verbunden, in diesem Fall würden jedoch bessere Jahreszahlen resultieren.