Aer Lingus meldet weniger Passagiere

Aer Lingus musste im März 2014 einen weiteren Passagierrückgang beklagen, bei Irlands Flag Carrier stiegen 703 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Minus von 7,1 Prozent.

Die Auslastung verschlechterte sich von 79,7 Prozent auf 74,7 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,380 Milliarden im Vorjahresmärz auf 1,358 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,6 Prozent vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um acht Prozent auf 1,015 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 94 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von acht Prozent.