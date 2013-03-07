Aer Lingus meldet weniger Passagiere

Mit Aer Lingus flogen im Februar 2013 575 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Minus von vier Prozentpunkten.

Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 67,3 Prozent auf 68,3 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,173 Milliarden im Vorjahresfebruar auf 1,082 Milliarden Sitzplatzkilometer um 7,8 Prozentpunkte vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 6,3 Prozentpunkte auf 740 Millionen Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 73 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 23,7 Prozentpunkten. Das grosse Problem von Aer Lingus liegt in der sehr tiefen Auslastung, diese kann Aer Lingus nur mit kleineren Maschinen erhöhen, eine Umflottung auf kleinere Linienflugzeuge ist für einen Flag Carrier stets mit einem Renommeeverlust verbunden, in diesem Fall würden jedoch bessere Jahreszahlen resultieren.