Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus konnte im Dezember 2012 einen soliden Passagieranstieg vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 651 Tausend Fluggästen 4,5 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresdezember.

Die Auslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte und erreichte im Dezember immer noch unbefriedigende 70,9 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde mit 1,326 Milliarden Sitzplatzkilometer auf Vorjahresniveau gehalten. Die Nachfrage verbesserte um 4,3 Prozentpunkte auf 940 Millionen Sitzplatzkilometer. Aer Lingus transportierte im vergangene Jahr 9,653 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozentpunkten. Die regionalen Dienste transportierten im Dezember 2012 83 Tausend Passagiere, das entspricht einem Plus von 33,9 Prozentpunkten. Im Jahre 2012 brachte es Aer Lingus Regional auf 1,010 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 33,3 Prozentpunkten.