Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus konnte im Februar 2012 einen soliden Passagieranstieg vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen 599 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von 7,5 Prozentpunkten.

Die Auslastung verbesserte sich von 66,3 Prozent auf 67,3 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,090 Milliarden im Vorjahresfebruar auf 1,173 Milliarden Sitzplatzkilometer um 7,6 Prozentpunkte erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,3 Prozentpunkte auf 790 Millionen Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 59 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 22,9 Prozentpunkten. Das grosse Problem von Aer Lingus liegt in der sehr tiefen Auslastung, diese kann Aer Lingus nur mit kleineren Maschinen erhöhen, eine Umflottung auf kleinere Linienflugzeuge ist für einen Flag Carrier stets mit einem Renommeeverlust verbunden, in diesem Fall würden jedoch bessere Jahreszahlen resultieren.