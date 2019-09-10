Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus Airbus A321 (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus konnte für den August 2019 bessere Passagierzahlen melden als ein Jahr zuvor, bei der IAG Airline stiegen mit 1,236 Millionen Fluggästen ein Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 88,4 Prozent verbessert. Die Verkehrsleistung wurde von 3,040 auf 2,952 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,4 Prozent auf 2,686 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert.

Mit Aer Lingus flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 7,947 Millionen Passagiere, dies waren 3,4 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.