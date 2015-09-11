Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus konnte für den August 2015 bessere Passagierzahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 1,138 Millionen Fluggästen 7,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,5 Prozentpunkte auf sehr solide 90,3 Prozent verbessert. Die Verkehrsleistung wurde von 2,079 auf 2,298 Milliarden Sitzplatzkilometer um 10,5 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 2,075 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert.

Mit Aer Lingus flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 6,895 Millionen Passagiere, dies waren 2,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.

Mit den regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat August rund 131 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Minus von neun Prozent.