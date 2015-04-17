Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Mit Aer Lingus flogen im März 2015 719 Tausend Passagiere, das entspricht einem leichten Wachstum von 2,3 Prozent.

Die Auslastung verbesserte sich von 74,7 Prozent auf 79,1 Prozent um 4,4 Prozentpunkte. Die Verkehrsleistung wurde von 1,358 Milliarden im Vorjahresmärz auf 1,419 Milliarden Sitzplatzkilometer um 4,5 Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,6 Prozent auf 1,123 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 96 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 2,1 Prozent.