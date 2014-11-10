Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus kann für den Oktober 2014 erfreuliche Passagierzahlen vermelden, bei Irlands Flag Carrier und seinen regionalen Diensten stiegen mit 979 Tausend Fluggästen 2,3 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresoktober.

Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,4 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent verbessert. Die Verkehrsleistung wurde von 1,731 auf 1,872 Milliarden Sitzplatzkilometer um 8,1 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 11,4 Prozent auf 1,490 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Mit Aer Lingus flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres 9,670 Millionen Passagiere, dies waren 4,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Mit den regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat Oktober rund 112 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Plus von 8,7 Prozent.