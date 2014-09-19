Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus konnte für den August 2014 bessere Passagierzahlen melden als ein Jahr zuvor, bei Irlands Flag Carrier stiegen mit 1,061 Millionen Fluggästen 5,6 Prozent mehr Passagiere zu als im Vorjahresaugust.

Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,2 Prozentpunkte auf sehr solide 87,8 Prozent verbessert. Die Verkehrsleistung wurde von 1,871 auf 2,079 Milliarden Sitzplatzkilometer um 11,1 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 12,7 Prozent auf 1,827 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Mit Aer Lingus flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 5,875 Millionen Passagiere, dies waren 2,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Mit den regionalen Diensten flogen im Berichtsmonat August rund 144 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Plus von neunzehn Prozent.