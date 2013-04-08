Aer Lingus meldet mehr Passagiere

Aer Lingus konnte im März 2013 einen leichten Passagieranstieg vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen 757 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von 2,9 Prozentpunkten.

Die Auslastung verbesserte sich von mit 75,8 Prozent auf 79,9 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,400 Milliarden im Vorjahresmärz auf 1,380 Milliarden Sitzplatzkilometer um 1,4 Prozentpunkte vermindert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,0 Prozentpunkte auf 1,103 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 87 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 19,2 Prozentpunkten.