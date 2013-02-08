Aer Lingus meldet guten Jahresauftakt

Aer Lingus konnte im Januar 2013 einen soliden Passagieranstieg vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen 638 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozentpunkten.

Die Auslastung verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 64,6 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,257 Milliarden im Vorjahresjanuar auf 1,232 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozentpunkte zurückgenommen. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 796 Millionen Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 65 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 22,6 Prozentpunkten. Das grosse Problem von Aer Lingus liegt in der sehr tiefen Auslastung, dieser kann die Fluggesellschaft aus Irland nur mit kleineren Maschinen Herr werden, eine Umflottung auf kleinere Linienflugzeuge stellt für einen Flag Carrier, wie es Aer Lingus ist, stets ein Renommeeverlust dar, es würde in diesem Fall aber sicherlich zu besseren Jahresresultaten führen.