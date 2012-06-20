Aer Lingus meldet Verkehrszahlen vom Mai

Aer Lingus flogen im Mai 2012 rund 882 Tausend Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresmai.

Die Auslastung verbesserte sich von mit 73,3 Prozent auf 76,2 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,797 Milliarden auf 1,780 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,9 Prozentpunkte verkleinert. Die Nachfrage verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf 1,357 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 88 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 33,3 Prozentpunkten. Das Problem bei Aer Lingus ist die tiefe Auslastung der Flugzeuge, diese könnte nur mit kleineren Maschinen markant erhöht werden, da das Passagiervolumen bei Irlands Flag Carrier wegen der starken Konkurrenzsituation nicht stark gesteigert werden kann.