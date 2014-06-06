Aer Lingus meldet Verkehrszahlen vom Mai

Mit Aer Lingus und ihren regionalen Diensten flogen im Mai 2014 1,046 Millionen Passagiere, das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Auslastung verschlechterte sich um 1,1 Prozentpunkte von 79,8 Prozent auf 78,7 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,853 Milliarden auf 2,021 Milliarden Sitzplatzkilometer um 9,1 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,5 Prozent auf 1,590 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 122 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 35,6 Prozent.