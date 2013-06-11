Aer Lingus meldet Verkehrszahlen vom Mai

Aer Lingus flogen im Mai 2013 rund 931 Tausend Passagiere, das waren 5,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai.

Die Auslastung verbesserte sich von mit 76,2 Prozent auf 79,8 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,780 Milliarden auf 1,853 Milliarden Sitzplatzkilometer um 4,1 Prozentpunkte erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um neun Prozentpunkte auf 1,479 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 90 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 2,3 Prozentpunkten.