Aer Lingus meldet Passagierrückgang

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus musste im April 2015 wieder kräftig Federn lassen, bei Irlands Flag Carrier und seinen regionalen Diensten stiegen 923 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Minus von 5,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde von 1,857 Milliarden im Vorjahresapril auf 1,734 Milliarden Sitzplatzkilometer um 6,6 Prozent verkleinert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,6 Prozent auf 1,356 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 75,8 Prozent auf 78,2 Prozent um 2,4 Prozentpunkte. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 100 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 10,7 Prozent.