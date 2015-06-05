Aer Lingus meldet Maizahlen

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Mit Aer Lingus und ihren regionalen Diensten flogen im Mai 2015 1,062 Millionen Passagiere, das waren 1,5 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde von 2,021 Milliarden auf 2,111 Milliarden Sitzplatzkilometer um 4,5 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,8 Prozent auf 1,698 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 106 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 13,1 Prozent.