Aer Lingus meldet Junizahlen

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Mit Aer Lingus flogen im Juni 2015 rund 1,030 Millionen Passagiere, das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Verkehrsleistung wurde von 2,006 Milliarden auf 2,202 Milliarden Sitzplatzkilometer um 9,8 Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,1 Prozent auf 1,890 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent.

Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 118 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Minus von 9,2 Prozent.

Mit Aer Lingus und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 5,189 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,9 Prozent.