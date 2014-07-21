Aer Lingus meldet Junizahlen

Mit Aer Lingus flogen im Juni 2014 rund 995 Tausend Passagiere, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Auslastung verschlechterte sich von 86,2 Prozent auf 85,5 Prozent um 0,7 Prozentpunkte. Die Verkehrsleistung wurde von 1,798 Milliarden auf 2,006 Milliarden Sitzplatzkilometer um 11,6 Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,7 Prozent auf 1,716 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 130 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Plus von 36,9. Mit Aer Lingus flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 4,615 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verbesserung von einem Prozent.