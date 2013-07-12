Aer Lingus meldet Junizahlen

Aer Lingus flogen im Juni 2013 rund 949 Tausend Passagiere, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Mit Aer Lingus flogen im Juni 2013 rund 949 Tausend Passagiere, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Auslastung verbesserte sich von 82,6 Prozent auf 86,2 Prozent um 3,6 Prozentpunkte. Die Verkehrsleistung wurde von 1,745 Milliarden auf 1,798 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 1,550 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 95 Tausend Passagiere, dies entsprach einem Nullwachstum. Mit Aer Lingus flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 4,570 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Verbesserung von 1,3 Prozent.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Lufthansa mit zweiter A380 Verbindung nach China. Boeing 787 Dreamliner darf wieder fliegen. EBACE 2013. Gulfstream lieferte mehr Jets aus. Australien kauft EA-18G Growler. Thailand übernimmt weitere Saab Gripen.