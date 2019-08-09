Aer Lingus meldet Julizahlen

Aer Lingus Airbus A321 (Foto: Aer Lingus)

Mit Aer Lingus flogen im Juli 2019 insgesamt 1,260 Millionen Passagiere, das waren 0,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Verkehrsleistung wurde von 2,966 Milliarden auf 2,994 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,9 Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um ein Prozent auf 2,650 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit hohen 88,5 Prozent fast unverändert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Irlands Flag Carrier 6,711 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent.