Aer Lingus meldet Julizahlen

Mit Aer Lingus flogen im Juli 2013 rund 1,025 Millionen Passagiere, das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Auslastung verbesserte sich von 86,6 Prozent auf 87,9 Prozent um 1,3 Prozentpunkte. Die Verkehrsleistung wurde von 1,864 Milliarden auf 1,805 Milliarden Sitzplatzkilometer um 3,3 Prozent vergrössert. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,7 Prozent auf 1,638 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 116 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 10,5 Prozent.