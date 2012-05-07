Aer Lingus meldet April Verkehrszahlen

Aer Lingus konnte im April 2012 einen leichten Passagieranstieg vermelden, bei Irlands Flag Carrier stiegen 811 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozentpunkten.

Die Auslastung verbesserte sich von mit 69,9 Prozent auf 72,7 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,683 Milliarden auf 1,671 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,7 Prozentpunkte verkleinert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 1,215 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 79 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 27,4 Prozentpunkten. Das Problem bei Aer Lingus ist die tiefe Auslastung der Flugzeuge, diese könnte Irlands Fluggesellschaft nur mit kleineren Maschinen markant erhöhen, da das Passagiervolumen wegen der starken Konkurrenzsituation in Zukunft nicht stark ansteigen wird.