Aer Lingus meldet April Verkehrszahlen

Aer Lingus musste im April 2013 einen leichten Passagierrückgang hinnehmen, bei Irlands Flag Carrier stiegen 785 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht einem Minus von 3,2 Prozentpunkten.

Die Auslastung verschlechterte sich von mit 72,7 Prozent auf 68,9 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde von 1,671 Milliarden auf 1,721 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozentpunkte erhöht. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 1,186 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die regionalen Dienste von Aer Lingus transportierten 83 Tausend Passagiere, dies entspricht einem Zuwachs von 5,1 Prozentpunkten. Das Problem bei Aer Lingus ist die tiefe Auslastung der Flugzeuge, diese könnte Irlands Flag Carrier nur mit kleineren Maschinen markant verbessern, da das Passagiervolumen wegen der starken Konkurrenzsituation in Zukunft nicht stark ansteigen wird.