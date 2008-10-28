Aer Lingus kündigt neun neue Strecken an

Heut gab Aer Lingus ihre Pläne zur Einführung neun neuer Strecken von Dublin, Cork und Belfast bekannt.

Die neuen Angebote sollen ab 2009 gelten und beinhalten unter anderem Flüge von Dublin nach Catania, Sofia und Newcastle, von Cork nach Lanzarote, Lissabon und Rennes und von Belfast nach Milano, München und Lanzarote. Mit der Zahl der Destinationen will Aer Lingus auch die Frequenz der Flüge auf ihren populärsten Linien in Europa steigern. Seit Anfang diesen Jahres bis heute hat die Airline insgesamt 12 neue Strecken angekündigt.