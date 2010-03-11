Aer Lingus hat böse Pläne

Aer Lingus will 1.200 Cabin Crew Members entlassen und später zu schlechteren Bedingungen wieder einstellen.

Die Airline will ihre Voll- und Teilzeitangestellten entlassen und sie dann wieder anstellen, bevor sie 230 von ihnen definitiv freistellt. Die restlichen Cabin Crew Members sollen unter den sogenannten „neuen Aer Lingus Anstellungsprinzipien“ arbeiten, das heisst für weniger Geld und mit längeren Arbeitstagen. Ausserdem soll der Cabin Manager Status abgeschafft werden. Diese drastischen Massnahmen sind eine Reaktion auf die Ablehnung des Sparprogramms der Airline durch die FlugbegleiterInnen. In anderen Sektoren wurden die Kostenkürzungsmassnahmen von den Angestellten angenommen, 440 von ihnen traten sogar freiwillig von ihrer Stelle zurück.