Aer Lingus erholt sich weiter

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Auch Aer Lingus verspürt nach der Coronakrise einen positiven Aufwärtstrend, die Airline erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn von 40 Millionen Euro.

Aer Lingus erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 1,019 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor lag der Umsatz in der vergleichbaren Zeitspanne bei 666 Millionen Euro. Die positive Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr widerspiegelt die zurückgekehrte Reiselust der Leute. Die hohe Nachfrage während der Hauptreisezeit im zweiten Quartal führte zu einem Betriebsgewinn von 40 Millionen Euro, der gute Geschäftsgang im zweiten Quartal konnte einen Betriebsverlust im ersten Quartal von 81 Millionen Euro wett machen. Aer Lingus ist sowohl auf der Langstrecke als auch auf der Kurzstrecke zufrieden. Aer Lingus gehört zur International Airlines Group IAG.