Aena Flughäfen präsentieren Julizahlen

Flughafen Madrid-Barajas (Foto: AENA)

Die Flughäfen der Aena Group zählten im Juli 2026 40,9 Millionen Passagiere, ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Gruppe, die Flughäfen in Spanien und Brasilien sowie London Luton und Leeds Bradford betreibt, verzeichnete im Juli 341.080 Flugbewegungen, ein Plus von 5,4 Prozent. Der Frachtverkehr ging hingegen um 5,4 Prozent auf 123.510 Tonnen zurück.

Die spanischen Flughäfen der Aena Group zählten 34,4 Millionen Passagiere, 5 Prozent mehr als im Juli 2025. Madrid-Barajas blieb mit 6,47 Millionen Passagieren (+4,8 Prozent) der verkehrsreichste Flughafen, gefolgt von Barcelona-El Prat mit 5,87 Millionen (+6 Prozent) und Palma de Mallorca mit 4,70 Millionen (+2,2 Prozent).

Auch an mehreren Flughäfen im Mittelmeerraum wurde ein starkes Wachstum verzeichnet. Málaga zählte 3,05 Millionen Passagiere, ein Plus von 6,3 Prozent, während Alicante und Valencia jeweils Zuwächse von 11,1 Prozent verzeichneten und 2,34 Millionen bzw. 1,26 Millionen Passagiere erreichten.

Außerhalb Spaniens verzeichnete der Flughafen London Luton ein besonders starkes Wachstum mit 1,85 Millionen Passagieren, ein Plus von 8,9 Prozent. Leeds Bradford, das im Mai zur Aena-Gruppe stieß, zählte 531.935 Passagiere, ein Plus von 2,9 Prozent.

Die 17 brasilianischen Flughäfen der Aena-Gruppe zählten 4,11 Millionen Passagiere, 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. São Paulo Congonhas trug mit 2,18 Millionen Passagieren, ein Plus von 2,5 Prozent, am meisten dazu bei, während Recife 861.916 Passagiere zählte, ein Minus von 1,4 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 zählte die Aena-Gruppe fast 231 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Flugbewegungen stiegen um 3,6 Prozent auf fast zwei Millionen, während das Frachtaufkommen weitgehend stabil blieb und um 0,2 Prozent zurückging.

Allein in Spanien erreichten die Passagierzahlen zwischen Januar und Juli 190,7 Millionen, ein Plus von 4 Prozent. Die spanische Luftfahrtbehörde Aena merkte jedoch an, dass das Wachstumstempo geringfügig unter dem für den entsprechenden Zeitraum bis 2025 prognostizierten lag.