Aena Flughäfen präsentieren Augustzahlen

Flughafen Madrid-Barajas (Foto: AENA)

Die Flughäfen der Aena-Gruppe fertigten im August 2026 insgesamt 41,38 Millionen Passagiere ab, was einem Anstieg von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.

Auf die spanischen Flughäfen von Aena entfielen 34,89 Millionen Passagiere – ebenfalls ein Plus von 4,7 Prozent. Madrid-Barajas blieb mit 6,54 Millionen Passagieren (+4,8 Prozent) der verkehrsreichste Flughafen, gefolgt von Barcelona-El Prat mit 5,93 Millionen (+4,6 Prozent) und Palma de Mallorca mit 4,81 Millionen (+2,3 Prozent). Besonders starkes Wachstum verzeichneten Alicante (+11,4 Prozent) und Valencia (+10,1 Prozent), während die Passagierzahlen in Teneriffa-Süd um 4,2 Prozent sanken.

Die spanischen Flughäfen verzeichneten 273.292 Flugbewegungen, ein Anstieg um 4,3 Prozent. Das Frachtaufkommen sank um 5,2 Prozent auf 104.356 Tonnen; dies war vor allem auf einen Rückgang von 12 Prozent in Madrid-Barajas zurückzuführen, ungeachtet der Zuwächse an den Standorten Barcelona, ​​Saragossa und Vitoria.

Die 17 brasilianischen Flughäfen von Aena zählten 3,98 Millionen Passagiere (+3,2 Prozent), während am Flughafen London Luton 1,95 Millionen Passagiere (+7,8 Prozent) abgefertigt wurden. Der Flughafen Leeds Bradford, der seit Mai zur Gruppe gehört, verzeichnete 561.312 Passagiere, was einem Anstieg von 3,2 Prozent entspricht.

Im Zeitraum von Januar bis August fertigten die Flughäfen der Aena-Gruppe 272,25 Millionen Passagiere ab, was einem Wachstum von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Flugbewegungen nahmen um 3,7 Prozent zu, während das Frachtaufkommen um 1,2 Prozent zurückging.